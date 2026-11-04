Самвела Карапетяна увезли силовики после обыска в его доме

Лидера партии "Сильная Армения" увезли после обыска Самвела Карапетяна увезли силовики после обыска в его доме

Москва4 ноя Вести.Председателя оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна увезли после обыска в его доме. Об этом журналистам сообщил его племянник, глава парламентской фракции партии Нарек Карапетян.

По его словам, силовики вывели лидера партии через задние ворота. Куда именно доставили Самвела Карапетяна, его родственник пока не знает.

Увезли через задние ворота заявил Нарек Карапетян

Ранее стало известно, что в Армении проходят обыски в рамках уголовного производства в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета.