Москва30 авг Вести.Члены и соратники партии "Сильная Армения" подвергаются преследованию со стороны властей. Несмотря на это, фракция продолжит бороться "за благополучие и сильную государственность" Армении. Об этом заявил ИС "Вести", секретарь этой политической организации Тигран Абрамян.

Несмотря на это, "Сильная Армения" получила места в парламенте в результате выборов. По словам Абрамяна, фракция продолжит свою работу "в соответствии законодательством страны".

Знаете, на нас давить не получится. Несколько десятков членов и соратников партии на данный момент находятся под арестом. В отношении нескольких сотен соратников и членов партии имеет место уголовное преследование. ... Это, как бы, почерк действующих властей. Но вот мы неоднократно заявляли, что этим нас не сломить. Мы говорим и будем говорить, что "Сильная Армения" будет бороться сказал Абрамян

Лидер блока "Сильная Армения" рассказал, что изменилось в нем за время ареста.