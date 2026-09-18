Москва18 сен Вести.Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна последовательно ведет дело к национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

По его словам, подконтрольный Пашиняну парламент Армении принял закон, позволяющий назначить временного государственного управляющего компанией. При этом Стокгольмский арбитраж приостановил это решение и призвал воздержаться от экспроприации.

С середины 2025 года команда Пашиняна последовательно ведет дело к национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей российскому бизнесмену и главному политическому оппоненту армянских властей С. С. Карапетяну, что фактически является рейдерским захватом заявил Шевцов

Он указал, что правительство Армении намерено довести дело до конца и лишить Карапетяна данного актива, несмотря на попытки главы группы компаний "Ташир" рассматривать вопросы вокруг компании в правовом поле. При этом, по его словам, власти Армении избирательно относятся к мнению международных организаций.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал происходящее с рядом российских активов в Армении рейдерским захватом. По его словам, российский бизнес в республике сталкивается с недружественным отношением и двойными стандартами.