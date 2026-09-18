В Совбезе РФ предупредили Ереван о последствиях рейдерства против предприятий РФ Совбез РФ: захваты российских предприятий в Армении ухудшат ее экономику

Москва18 сен Вести.Рейдерские захваты российских предприятий в Армении могут стать "выстрелом в ногу" для армянской экономики. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, комментируя ситуацию вокруг активов, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.

По его словам, есть признаки того, что следующими целями могут стать российские промышленные и инфраструктурные предприятия в Армении.

Подобная тактика станет настоящим "выстрелом в ногу" для армянской экономики, учитывая, что российский бизнес создал десятки тысяч рабочих мест для республики и эффективно управляет своими активами на законных основаниях, внося значительный вклад в ВВП Армении подчеркнул Шевцов

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Ереван проводит рейдерский захват предприятий, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.