МИД: нарушение интересов российского бизнеса в Армении не останется без реакции

МИД: Москва отреагирует на нарушение интересов российского бизнеса в Армении МИД: нарушение интересов российского бизнеса в Армении не останется без реакции

Москва18 сен Вести.Нарушение законных интересов российских компаний в Армении не останется без реакции со стороны Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, его ответ на вопросы СМИ опубликован на сайте дипведомства.

Отмечается, что российская сторона регулярно поднимает в контактах с Ереваном вопрос об условиях работы отечественного бизнеса в республике.

На различных уровнях нас заверяли, что отечественным инвестициям ничего не угрожает. Однако, как мы видим, эти заявления не во всем совпадают с реальностью сказано в заявлении

В МИД РФ в качестве примера привели ситуацию вокруг ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего российско-армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Дипломаты назвали происходящее вокруг компании похожим на "политически мотивированную расправу".

Российская сторона обратила внимание на заявления руководства Армении о возможной продаже третьей стране концессии ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - "дочки" ОАО "РЖД", управляющей армянской железнодорожной сетью.

По данным МИД, с 2008 года ЮКЖД инвестировала в железнодорожную инфраструктуру Армении 30 млрд рублей, а объем уплаченных компанией налогов составил 15 млрд рублей. На предприятии работают более 2,5 тыс. человек.

В министерстве допустили, что обсуждение продажи концессии может быть связано с намерением передать железнодорожную инфраструктуру в интересах геополитических проектов других государств.

Внимательно следим за соблюдением законных интересов российских экономических операторов в Армении. Их нарушение не только нанесет ущерб инвестиционному климату республики, но и не останется без должной реакции с российской стороны подчеркнул замглавы МИД РФ

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна последовательно ведет дело к национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Карапетяну.