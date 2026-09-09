В Армении хотят национализировать "Электросети" Карапетяна до октября 2027 года

Правительство Армении обозначило сроки национализации "Электросетей" Карапетяна В Армении хотят национализировать "Электросети" Карапетяна до октября 2027 года

Москва9 сен Вести.Правительство Армении намерено национализировать компанию "Электрические сети Армении", принадлежащую предпринимателю и лидеру оппозиционной партии Самвелу Карапетяну. Соответствующий проект опубликован на едином портале правовых актов страны.

Согласно документу, приобретателем акций должна стать Республика Армения.

Начать процесс отчуждения планируется не позднее 1 мая 2027 года, реализацию цели отчуждения – до 1 июля, а завершить процедуру – к 1 октября 2027 года.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, указанных в проекте, составляет 20,67 миллиарда драмов (около 56,7 миллиона долларов или 4,9 миллиарда рублей).

Карапетян находится под домашним арестом с января 2026 года. Его альянс "Сильная Армения" стал вторым на прошедших в июне выборах в Национальное собрание республики, набрав 23,27%.

Ранее предприниматель рассказал, что в нем изменилось за время жизни под арестом. Он также выразил признательность избирателям, посещавшим его в ходе предвыборной кампании.