Москва5 ноя Вести.Суд в Армении постановил заключить лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщает 24news.

Судебное заседание проходило всю ночь, дело рассматривал судья Левон Петросян.

Ранее главу партии увезли силовики.

Сотрудники Следственного комитета Армении провели обыски в квартирах Карапетяна и главы парламентской фракции партии Нарека Карапетяна. В ведомстве сообщили, что следственные действия одновременно проводились по 65 адресам в рамках уголовного производства, связанного с экономическими преступлениями и контрабандой.