Москва16 ноя Вести.Адвокаты главы оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна обжаловали в суде вышестоящей инстанции его арест, заявил онлайн-изданию pastinfo.am адвокат Армен Фероян.

Он уточнил, что защита оспорила не только обоснование ареста, но и наличие обоснованных подозрений в отношении Карапетяна.

Подана жалоба на решение об аресте лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна сказал Фероян журналистам

4 ноября Следственный комитет Армении провел обыски по уголовному делу против Самвела Карапетяна по обвинению в контрабанде и экономических преступлениях. После этого политик был помещен под арест.