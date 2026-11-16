Москва16 нояВести.Адвокаты главы оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна обжаловали в суде вышестоящей инстанции его арест, заявил онлайн-изданию pastinfo.am адвокат Армен Фероян.
Он уточнил, что защита оспорила не только обоснование ареста, но и наличие обоснованных подозрений в отношении Карапетяна.
Подана жалоба на решение об аресте лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетянасказал Фероян журналистам
4 ноября Следственный комитет Армении провел обыски по уголовному делу против Самвела Карапетяна по обвинению в контрабанде и экономических преступлениях. После этого политик был помещен под арест.