Москва23 окт Вести.Депутаты парламента Албании устроили драку прямо в зале заседаний. Примечательно, что на заседании обсуждалась ситуация с антиправительственными протестами, которые продолжаются в стране уже вторую неделю, сообщает портал CNA.

Члены парламента, представляющие оппозиционную Демократическую партию Албании, обвинили правящую Албанскую социалистическую партию в том, что она поддерживает жестокое подавление протестов, и предприняли попытку заблокировать работу парламента.

Депутаты-социалисты не захотели мириться с обвинениями, и полемика переросла в драку. В итоге представители правящего большинства потребовали временно отстранить от участия в заседаниях 20 оппозиционеров, утверждая, что они препятствовали работе парламента.

Массовые беспорядки вспыхнули в столице Албании Тиране 13 октября во время студенческой акции протеста у здания Министерства образования. Позже протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру страны Эди Раме и потребовали, чтобы он ушел в отставку.