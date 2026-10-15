Москва15 окт Вести.Протестующие в Албании требуют от премьер-министра страны Эди Рамы отставки до 13:00 четверга. Слова жителей приводит местный портал CNA.

Ультиматум. Рама должен уйти в отставку к 13:00 завтрашнего дня следует из заявления протестующих

Беспорядки в Албании начались 13 октября во время студенческой акции протеста у здания Министерства образования. Люди пытались прорваться к резиденции главы правительства, но столкнулись с отпором со стороны полиции.

После этого жители разбились на группы и начали громить здания государственных структур в центре Тираны. По данным телеканала Ora News, задержаны более 70 человек, во время столкновений пострадал 51 полицейский.