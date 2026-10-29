Москва29 окт Вести.В парламенте Албании депутаты от оппозиционной Демократической партии прервали заседание, запустив файеры. Об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом они выразили поддержку продолжающимся уже несколько недель антиправительственным протестам, участники которых требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. Помимо использования файеров, оппозиционеры заблокировали доступ к трибуне во время голосования по закону о Центральном банке.

Эти (правящие законодатели) — преступники, и они заслуживают слезоточивого газа, резиновых пуль, проломленных черепов и переломанных костей, а не молодые люди заявил лидер Демократической партии Сали Бериша, выступая перед депутатами

Его микрофон был отключен. Однопартийцы окружили Беришу, держа в руках фотографии протестующих, пострадавших от резиновых пуль, а также синие файеры — цвета партии.

Студенческие демонстрации, вызванные недовольством коррупцией, нехваткой рабочих мест и низким уровнем образования, начались в центре Тираны в середине октября и распространились на другие города. Протестующие поджигали правительственные здания и банки, разбивали витрины магазинов и бросали камни в полицейских. Эти беспорядки стали продолжением летних мирных акций против проекта элитной застройки на побережье, который поддерживает зять президента США Джаред Кушнер. Нынешняя волна протестов — серьезнейший вызов для Эди Рамы, правящего с 2013 года и переизбранного на четвертый срок в прошлом году.

В воскресенье премьер-министр ввел новые меры для сдерживания насилия: штраф в размере 500 тысяч леков (около 6,2 тысячи долларов) для любого, кто участвует в протесте. Рама вновь призвал студентов к диалогу и объявил о новых экономических мерах — снижении цен на топливо и дополнительной поддержке малоимущих семей — в попытке остановить уличные протесты.