Москва17 октВести.Свыше 150 человек пострадали во время беспорядков, которые начались в албанской столице Тиране 13 октября. Об этом сообщает Albanian Telegraphic Agency (ATA) со ссылкой на информацию министра внутренних дел Албании Эрвина Демо.
В результате ожесточенных протестов в Тиране пострадали 156 граждан, в том числе 97 полицейских, 45 протестующих и случайных прохожих, а также четверо несовершеннолетнихговорится в сообщении
Ранее протестующие в Албании выдвинули ультиматум премьер-министру страны. Они требуют от премьер-министра страны Эди Рамы отставки.