Почти 100 полицейских пострадали за четыре дня беспорядков в Тиране

Более 150 человек пострадали в результате беспорядков в Албании Почти 100 полицейских пострадали за четыре дня беспорядков в Тиране

Москва17 окт Вести.Свыше 150 человек пострадали во время беспорядков, которые начались в албанской столице Тиране 13 октября. Об этом сообщает Albanian Telegraphic Agency (ATA) со ссылкой на информацию министра внутренних дел Албании Эрвина Демо.

В результате ожесточенных протестов в Тиране пострадали 156 граждан, в том числе 97 полицейских, 45 протестующих и случайных прохожих, а также четверо несовершеннолетних говорится в сообщении

Ранее протестующие в Албании выдвинули ультиматум премьер-министру страны. Они требуют от премьер-министра страны Эди Рамы отставки.