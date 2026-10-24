ATA: полиция в Албании применила слезоточивый газ против демонстрантов

ATA: в Албании полиция использовала слезоточивый газ против протестующих ATA: полиция в Албании применила слезоточивый газ против демонстрантов

Москва24 окт Вести.Полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов в центре албанской столицы Тираны, передает агентство ATA.

Уточняется, что протесты продолжаются в центре города.

Демонстранты забросали полицейских камнями и пиротехникой. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ говорится в материале

Ранее стало известно, что массовые студенческие протесты в столице Албании Тиране переросли в столкновения со спецназом. Глава правительства Эди Рама обвинил в обострении ситуации соцсети.

Массовые протесты в стране начались 12 октября.