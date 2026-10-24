Москва24 октВести.Полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов в центре албанской столицы Тираны, передает агентство ATA.
Уточняется, что протесты продолжаются в центре города.
Демонстранты забросали полицейских камнями и пиротехникой. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газговорится в материале
Ранее стало известно, что массовые студенческие протесты в столице Албании Тиране переросли в столкновения со спецназом. Глава правительства Эди Рама обвинил в обострении ситуации соцсети.
Массовые протесты в стране начались 12 октября.