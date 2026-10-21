В столице Албании возобновились беспорядки и погромы В столице Албании возобновились протесты и погромы

Москва21 окт Вести.В столице Албании Тиране возобновились столкновения демонстрантов с полицией, беспорядки происходят возле резиденции премьер-министра Албании Эди Рамы, сообщает агентство ATA.

Протестующие требуют отставки Рамы, они забрасывают полицию бутылками с зажигательной смесью.

Рама расставил перед своей резиденцией несколько кресел, заявив о необходимости мирных переговоров, но толпа сожгла эти кресла. При этом полиция все же смогла оттеснить протестующих от резиденции.

Беспорядки в Тиране продолжаются девятый день подряд. Студенческие протесты начались 13 октября у здания Минобразования Албании.

Глава ведущей оппозиционной Демократической партии Сали Бериша заявил о поддержке протестующих.