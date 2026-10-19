Агентство АТА: протестующие в Албании напали на полицейских

СМИ: протестующие в Албании разгромили отделение полиции Агентство АТА: протестующие в Албании напали на полицейских

Москва19 окт Вести.Десять полицейских пострадали в Албании во время протестов. На них напали митингующие, сообщил агентству АТА директор полиции Скендер Хита.

Уточняется, что инцидент произошел, когда правоохранители находились в отделении. К ним пришли разъяренные граждане.

Десять сотрудников полиции пострадали при нападении на отделение полиции номер 3 в Тиране заявил Хита

Он добавил, что нападавшие в масках бросали в здание и сотрудников коктейли Молотова, пиротехнические средства, камни и другие тяжелые предметы.

Протесты в Албании организовали студенты, которые остались недовольны дороговизной обучения, плохими условиями занятий и отсутствием работы по специальности. Митингующие потребовали отставки премьер-министра страны Эди Раме. Он, в свою очередь, выполнять их условия отказался и заявил, что осуждает граждан за насилие на улицах.

На протестах в разных городах страны со вторника пострадали свыше 200 человек, из них более 130 полицейских.