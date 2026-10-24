Демонстранты в Албании подожгли здание мэрии Тираны Протестующие албанцы у строили пожар в мэрии Тираны

Москва24 окт Вести.Участники студенческой акции протеста в Албании подожгли здание мэрии столицы – Тираны. Огнем охвачен первый этаж здания.

По информации портала CNA, пожар начался с главного входа в здание. В районе мэрии находятся сотни протестующих.

Ранее сообщалось, что против собравшихся в центре столицы демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, забрасывают стражей порядка камнями и пиротехникой.

Ситуация в Тиране обострилась в середине октября после акции протеста студентов у здания Минобразования. Манифестации переросли в столкновения с силовиками, которые продолжаются до сих пор. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.