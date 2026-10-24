В албанской Тиране произошли столкновения студентов со спецназом

В Албании против студентов выпустили спецназ В албанской Тиране произошли столкновения студентов со спецназом

Москва24 окт Вести.Массовые студенческие протесты в столице Албании Тиране переросли в столкновения со спецназом, Об этом сообщает албанское агентство ЭФЭ. Студенты протестуют против политики режима главы страны Эди Рамы в сфере высшего образования.

Массовые протесты в Албании начались 12 октября. Демонстранты подожгли несколько учреждений, в частности, здание министерства образования и финансов, а также апелляционный суд Албании.

24 октября студенты устроили массовую акцию протеста в Тиране. Власти не ограничились полицией и вызали спецназ. Его сотрудники применили слезоточивый газ и водометы против студентов.

Глава правительства Албании социалист Эди Рама, находящийся у власти с 2013 года, обвинил в обострении ситуации соцсети.

Ранее политолог Владимир Брутер предрек конец режиму Эди Рамы.