Москва21 окт Вести.Албания переживает масштабный политический кризис. Уже больше недели в Тиране и других городах не стихают протесты с требованиями отставки правительства. Но Эди Рама, возглавляющий страну с 2013 года и победивший в 2025 году на четвертых подряд выборах, категорически отказался уходить. Тем не менее, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил в беседе с KP.RU, что правящий режим в Албании начал разваливаться.

По словам политолога, Рама обвинил в насилии политических оппонентов, а затем перешел к более широкой версии, что это гибридная война, которую ведут внешние силы, опираясь на реальное недовольство албанцев. Причем обвинял премьер Албании всех подряд вплоть до России и Ирана.

Одной из главных причин протестов в Албании остается экономический кризис в Европе в целом, считает Брутер.

На фоне глобальной геополитической турбулентности режим Рамы, который достаточно успешно выживал в спокойной ситуации, начал разваливаться, что привело к окончательной деградации обстановки отметил политолог

Эксперт добавил, что кризисные тенденции в стране ослабнут только в том случае, если албанцы получат возможность эмигрировать в более богатые европейские государства, но это маловероятно.