Премьер Албании допустил перенос саммита НАТО в стране на 2028 год

Премьер Албании допустил перенос саммита НАТО в стране на 2028 год Премьер Албании допустил перенос саммита НАТО в стране на 2028 год

Москва13 ноя Вести.Премьер-министр Албании Эди Рама допустил, что следующий саммит НАТО пройдет в Тиране в 2028 году, сообщает Reuters.

По его словам, пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, но точно не в 2027 году.

Если саммит состоится, то, без всякого сомнения, он пройдет в Тиране заявил Эди Рама в Дублине накануне встречи европейских лидеров

В итоговой декларации саммита в Анкаре летом этого года впервые за многие годы дата и место новой встречи также не были упомянуты.

В июне агентство Reuters сообщило, что планы проведения саммита альянса в Албании в следующем году оказались под вопросом из-за сопротивления администрации Трампа и недовольства членов НАТО низкими оборонными расходами Тираны.