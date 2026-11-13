Москва13 нояВести.Премьер-министр Албании Эди Рама допустил, что следующий саммит НАТО пройдет в Тиране в 2028 году, сообщает Reuters.
По его словам, пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, но точно не в 2027 году.
Если саммит состоится, то, без всякого сомнения, он пройдет в Тиранезаявил Эди Рама в Дублине накануне встречи европейских лидеров
В итоговой декларации саммита в Анкаре летом этого года впервые за многие годы дата и место новой встречи также не были упомянуты.
В июне агентство Reuters сообщило, что планы проведения саммита альянса в Албании в следующем году оказались под вопросом из-за сопротивления администрации Трампа и недовольства членов НАТО низкими оборонными расходами Тираны.