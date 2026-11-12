Песков: нужно письменно закрепить отказ НАТО от расширения на восток

Песков: отказ НАТО от расширения на восток нужно закрепить документально Песков: нужно письменно закрепить отказ НАТО от расширения на восток

Москва12 ноя Вести.Необходимо документально оформить отказ НАТО от расширения на восток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что России уже давали обещание о нерасширении НАТО на восток.

Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО отметил Песков одному из федеральных каналов

Ранее британская газета The Telegraph утверждала, что президент РФ Владимир Путин может потребовать вернуть военное присутствие НАТО в Европе к уровню 1997 года - до расширения альянса на восток.

Автор ИС "Вести" Евгений Попов ранее сообщал, что главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич участвует в переговорах в ОАЭ.