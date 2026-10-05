В Кремле прокомментировали сообщения о переброске Эстонией войск к границе РФ Песков заявил о возможности МО РФ отслеживать ситуацию у границ России

Москва5 окт Вести.Министерство обороны РФ и другие службы страны обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы отслеживать ситуацию вокруг границ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможной переброске эстонских войск к границам РФ.

Здесь не должно быть сомнений, что наше министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ подчеркнул Песков

Ранее газета Financial Times писала, что эстонское военное командование строит новую базу в Нарве для размещения до одной тысячи солдат, а также активно перебрасывает войска. По данным издания, все это происходит в рамках новой программы активной обороны страны.

Первый зампред комитета СФ РФ по международным делам Григорий Карасин назвал эту переброску частью провокационной кампании.