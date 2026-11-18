Дипломат Абилов: РФ ответит на наращивание военного потенциала Эстонии у границы

В РФ пообещали ответить на наращивание военного потенциала Эстонии у границы Дипломат Абилов: РФ ответит на наращивание военного потенциала Эстонии у границы

Москва18 ноя Вести.Наращивание военно-технического потенциала НАТО и, в частности, Эстонии вблизи российской границы неизбежно приведет к принятию Москвой ответных мер

Об этом агентству РИА Новости рассказал временный поверенный в делах РФ в Эстонской Республике Камран Абилов.

Посольство хотело бы напомнить, что наращивание военно-технического потенциала вблизи российской границы неизбежно ведет к принятию ответных мер, направленных на поддержание баланса сил и обеспечение национальной безопасности заявил Абилов

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин с 1 декабря намерен закрыть все пограничные переходы на границе с Россией после инцидента с попыткой поджога оборонного завода. По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, он выступает за закрытие границы на неопределенный срок.

При этом президент Эстонии Юлле Мадизе заявила, что сперва необходимо оценить последствия возможного закрытия Таллином границы с Россией.