Стало известно, что грозит Эстонии при закрытии границы с РФ Шаповалов: изоляция от РФ приведет к культурной и социальной деградации Эстонии

Москва16 ноя Вести.Разрушение контактов с РФ приведет к экономической и социальной деградации Эстонии. Так политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов прокомментировал планы Таллина закрыть границу с Россией.

Эксперт отметил, что Эстония находится на передовом фланге борьбы с РФ, а заявления руководителей страны свидетельствуют о том, что Таллин интересует не благосостояние граждан страны, а противостояние с РФ.

На протяжении всего постсоветского периода Эстония существенным образом зависела от российской экономики, от транзита российских товаров, от российских товаров в целом, от российских туристов и особенно высока степень зависимости в приграничных с Россией территориях Эстонии. И сейчас, если Эстония закроется от России, то, конечно, это не приведет ни к каким проблемам для России, но это создаст очень серьезные проблемы для Эстонии заявил политолог

Он отдельно указал на негативную гуманитарную составляющую планов Таллина, так как многие жители приграничных районов Эстонии имеют близких и родственников в РФ.

И то, что мы наблюдаем, это в худшем виде политика изоляции, самоизоляции. Эстония ведь не может изолировать Россию. Эстония изолируется от России. … Никакому развитию страны данное разрушение контактов, связей с Россией, конечно, не может способствовать, а напротив, будет, приводить к экономической, социальной, культурной деградации Эстонии добавил Шаповалов

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил порталу Delfi, что выступает за закрытие границы республики с Россией на неопределенный срок.