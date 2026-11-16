Нарву ждут тяжелые последствия от закрытия границы с Россией Экс-мэр Нарвы предрекла городу экономический кризис из-за закрытия границы с РФ

Москва16 ноя Вести.Возможное закрытие автомобильных пунктов пропуска на границе Эстонии с Россией может серьезно ухудшить экономическое положение Нарвы. Об этом пишет эстонский портал Postimees.

Ранее эстонские СМИ сообщили о предполагаемой попытке поджога предприятия по производству беспилотников в Таллине. По подозрению в причастности к диверсии полиция задержала восемь жителей Латвии. После происшествия власти Эстонии заявили о намерении с 1 декабря закрыть автомобильные погранпереходы на границе с Россией.

При этом председатель городского собрания Урбо Ваарманн подчеркнул, что это способно нанести серьезный ущерб местным предприятиям и поставить под угрозу занятость населения.

Если 1 декабря Эстония закроет пограничные пункты с Россией, на государстве будет лежать двойная ответственность: укреплять безопасность Эстонии и Европы и заботиться о благополучии, чувстве уверенности и спокойствии жителей Нарвы и всего [уезда] Ида-Вирумаа сказал он

Бывший мэр города Катри Райк в свою очередь отметила, что уровень безработицы в городе уже вдвое превышает средний показатель по Эстонии, а новые ограничения могут усугубить ситуацию.

Без заработка останутся и те, для кого даже стояние в очереди на мосту (для продажи места в очереди на погранконтроль – прим. ред.) за 10 евро в час было единственным средством купить хлеб. Нельзя недооценивать моральный удар от закрытия границы. Нарва больше не город-мост, а тупик в начале Европы цитирует ее эстонский портал

Кроме того, Райк обратила внимание на возможный разрыв связей между людьми, живущими по разные стороны границы. По ее мнению, последствия такого решения будут не только экономическими, но и гуманитарными.

Ранее сообщалось, что планы эстонских властей раскритиковали сами жители страны. Пользователи в сети также усомнились в правдивости расследования инцидента на оборонном предприятии.