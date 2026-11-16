Эстония не станет закрывать погранпереход на железной дороге в Нарве Глава МВД Эстонии: Таллин не закроет железнодорожный погранпереход в Нарве

Москва16 ноя Вести.Закрыть границу с Россией в Эстонии могут "в течение одной минуты", заявил глава МВД страны Игорь Таро. Но, по его словам, Таллин не будет закрывать железнодорожный пограничный переход в Нарве, так как через него в Эстонию завозится стратегическое сырье, важное как для страны, так и для Евросоюза.

Слова министра внутренних дел Эстонии приводит эстонская телерадиокомпания ERR.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, границу с Россией можно закрыть в течение минуты, однако для ее более длительного закрытия необходимо решение правительства отмечается на сайте ERR

Игорь Таро подчеркнул, что эстонские власти в течение некоторого времени продолжат ввоз стратегического сырья через границу с Россией, пока предприятия не найдут ему альтернативу.

Правительство Эстонии намерено закрыть погранпереходы на границе с РФ с 1 декабря, заявил ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Решение об этом может быть принято на заседании эстонского правительства 19 ноября. Оно будет проведено после возращения премьер-министра Эстонии Кристена Михала из заграничной поездки. В качестве повода для закрытия границы с РФ Цахкна назвал инцидент на оборонном предприятии Threod Systems. В причастности к попытке поджога эстонская сторона бездоказательно обвинила Россию. Задержанные на месте происшествия поджигатели оказались при этом гражданами Латвии. И в Эстонию они попали, не пересекая границы с Россией.

Возможность закрытия границы с Россией также оценил министр обороны Литвы Робертас Каунас.