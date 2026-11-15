Эстония может закрыть границу с РФ из-за попытки поджога завода жителями Латвии Премьер Эстонии Михал поручил подготовить меры для закрытия границы с РФ

Москва15 ноя Вести.Эстонско-российская граница может быть закрыта на фоне попытки поджога жителями Латвии оборонного предприятия Threod Systems. О возможности закрытия заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его слова приведены в пресс-релизе правительства Эстонии.

Премьер-министр обсудил с министром внутренних дел Игорем Таро возможность закрытия эстонско-российской границы и поручил министру внутренних дел и аппарату правительства подготовить необходимые шаги для этого говорится в материале

По словам премьера, "закрытие границы снизит угрозу для населения Эстонии и даст четкий сигнал о том, что нападения на эстонскую оборонную промышленность и оборонный потенциал неприемлемы". Премьер планирует созвать 20 ноября заседание кабинета безопасности правительства для обсуждения мер, связанных с этим инцидентом.

Ранее в Эстонии сообщили о задержании восьми граждан Латвии, связанных с попыткой поджога 14 ноября здания оборонной компании Threod Systems в муниципалитете Виимси. Благодаря вмешательству собственной службы безопасности Threod нападение не было завершено: пострадавших нет, значительного ущерба компания не понесла.