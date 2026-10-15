Москва15 окт Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов. Его слова передает "Интерфакс-Украина".

Чем быстрее все российские НПЗ будут разнесены вдребезги, тем лучше заявил Михал

Глава эстонского правительства выразил недовольство тем, что Россия получает доходы от нефтепереработки и деятельности так называемого теневого флота.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении Украины возобновить удары по российским НПЗ. По его словам, Киев сделал трехдневную паузу в атаках на эти объекты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что моратория со стороны Украины на удары по российским энергообъектам фактически не было. По его словам, киевский режим продолжает наносить удары по российским энергообъектам, вступая в противоречия с мирными усилиями США.