Москва11 окт Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал соревнуется с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в оголтелой русофобии и позволяет себе говорить об этом от лица всего Евросоюза. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на слова Михала, заявившего, что "ЕС бросит все силы на то, чтобы Украина смогла "превратить российские НПЗ в руины".

Чтобы понять уровень компетенций этого политика, достаточно взглянуть на его министерский послужной список: министр климата Эстонии (2023–2024), министр экономики и инфраструктуры Эстонии (2015–2016), министр юстиции Эстонии (2011–2012). Министр всех дел по году написала в Telegram-канале Захарова

Она добавила, что никто в Брюсселе не наделял Михала полномочиями "делать все эти глупейшие заявления".

Весь ЕС гадает: от чьего имени вещает Кая Каллас … Теперь еще один эстонский "спринтер" объявился. Вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния резюмировала Захарова

Ранее гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов в интервью ИС "Вести" заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли станет заставлять главу киевского режима Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ.