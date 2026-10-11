Премьер-министр Эстонии недоволен соглашением между США и Россией Премьер-министр Эстонии Кристен Михал возмущен соглашением между США и Россией

Москва11 окт Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после соглашения между президентами Соедиенных Штатов и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным выразил возмущение.

Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

В своем заявлении он пожаловался на изменение американской позиции по поставкам дизтоплива из России.

Такое соглашение противоречит долгосрочной стратегии западного мира по ограничению потока энергоносителей. США до сих пор убеждали своих союзников отказаться от российского топлива, и нас тоже возмутился Михал

В СМИ ранее писали, что в конце сентября цена на дизельное топливо в Эстонии выросла до рекордного уровня в 2,4 евро за литр.

Заявления Михала уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что премьер-министр Эстонии соревнуется с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в оголтелой русофобии и позволяет себе говорить об этом от лица всего ЕС.