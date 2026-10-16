Москва16 октВести.Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выразили сожаление договоренностью между Москвой и Вашингтоном по дизельному топливу. Это следует из итоговых выводов Евросовета.
Европейский совет выражает сожаление в связи с решением Соединенных Штатов временно снять санкции с российского дизельного топливаотмечается в документе
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что министерства энергетики России и США ведут плотную работу по реализации соглашения о поставках дизельного топлива. По его словам, российская сторона планирует к концу текущего года довести экспорт дизтоплива до 3,5 миллиона тонн в месяц.
О достижении договоренности по поставкам Россией топлива на американский и мировой рынки 9 октября сообщил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.