В ЕС выразили недовольство сделкой России и США по дизельному топливу

Соглашение России и США по дизельному топливу расстроило лидеров Евросоюза В ЕС выразили недовольство сделкой России и США по дизельному топливу

Москва16 окт Вести.Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе выразили сожаление договоренностью между Москвой и Вашингтоном по дизельному топливу. Это следует из итоговых выводов Евросовета.

Европейский совет выражает сожаление в связи с решением Соединенных Штатов временно снять санкции с российского дизельного топлива отмечается в документе

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что министерства энергетики России и США ведут плотную работу по реализации соглашения о поставках дизельного топлива. По его словам, российская сторона планирует к концу текущего года довести экспорт дизтоплива до 3,5 миллиона тонн в месяц.

О достижении договоренности по поставкам Россией топлива на американский и мировой рынки 9 октября сообщил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.