Москва15 окт Вести.Европа пытается оправиться от шока, вызванного заключенной между Россией и США дизельной сделкой. Как это соглашение только ни называют: "ужасным разочарованием" – слова премьера Финляндии Петтери Орпо, "крупным просчетом" – оценка премьера Эстонии Кристена Михала. Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен уверен, что российско-американская сделка "необъяснима и потому должна быть отменена", а вот для чешского премьера Андрея Бабиша, напротив, все ясно как божий день: договоренность Москвы и Вашингтона он прямо назвал "большой пощечиной Европе".

Истерика достигла апогея: экс-министр Франции по европейским делам, а ныне депутат Европарламента Натали Луазо потребовала "веревку, чтобы повесить" авторов сделки… За это коллеги-евродепутаты уже требуют применить к ней санкции за нарушение кодекса поведения (правило 10, пункт 1 Регламента) и подрыв репутации Европарламента.

Макрон молчит, оппозиция кричит

Болезненность момента для европейских элит подчеркивает то, что лидеры ЕС изо всех сил пытаются держать лицо (Фридрих Мерц ограничился скупой фразой "мы приняли эту сделку к сведению", а Эммануэль Макрон и вовсе хранит по важнейшему вопросу гробовое молчание), в то время как оппозиционные партии обеих стран не стесняются в выражениях. Правая "Альтернатива для Германии" назвала договоренность Москвы и Вашингтона "образцом" для Берлина.

Мы тоже хотим такую сделку ... Он [Трамп] вышел из игры, он заключает сделки в интересах своих потребителей – американских потребителей, – в то время как мы здесь остаемся ни с чем заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель

Еще резче высказался известный французский обозреватель Филипп Бюффон: "Мы снова остались в дураках". А ультраправые силы юга Франции, из региона Окситания, составили на фоне российско-американской дизельной сделки нечто вроде памфлета, в котором отмечают: "Европа выглядит как запеченная индейка – День благодарения наступил раньше срока".

Схожего взгляда придерживаются и на другом фланге политического спектра: лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон обвинил европейских лидеров в полном отсутствии стратегического мышления.

Европейцам остается только кусать локти… Дело не в стратегии Трампа, а в стратегии Европы, которая выглядит жалко заявил он

В Вашингтоне прямо говорят о лицемерии союзников, которые все последние годы закупали российские энергоресурсы. С 2022 года в Евросоюз их поставлено на $320,7 млрд, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Так что за очередным приступом европейского морализаторства и шквала обвинений в "предательстве" в адрес Трампа во многом стоит лишь желание европейцев скрыть собственные стратегические просчеты и переложить ответственность за них на президента США.

Треть НПЗ – под нож

Одержимость "зеленой" повесткой привела к тому, что за последние 17 лет в Европе закрылось около 35 нефтеперерабатывающих заводов — треть от общего числа НПЗ. Больше всего — в Германии, Франции и Италии.

Теперь собственная нефтепереработка в Европе сократилась настолько, что обеспечивает лишь 70% внутренних потребностей ЕС в дизтопливе и керосине.

Заниматься производством ископаемого топлива в ЕС давно стало убыточным – из-за высоких углеродных налогов, а также планов по скорому всеобщему переходу на электромобили с параллельным запретом на машины с двигателями внутреннего сгорания, от которого только недавно отказались. Ирония в том, что до недавнего времени дизтоплива, которое в России упрощенно называют соляркой (от немецкого Solaröl — "солнечное масло", да и слово "дизель" произошло от фамилии немецкого инженера Рудольфа Дизеля) в ЕС всегда было море, а европейские правительства столь же фанатично верили в дизель, как сегодня в электромоторы и ветряки.

От дизель-культа к дизельгейту

Начиная с 90-х годов при активном лоббировании немецких автоконцернов жителей ЕС активно и методично пересаживали на дизельные автомобили, уверяя, что выхлоп от этого вида топлива гораздо меньше вредит окружающей среде, чем бензин. Под это выстроили систему налоговых льгот, возникли соответствующие производственные цепочки от НПЗ до конвейера, в то время как европейские инженеры год от года совершенствовали конструкцию дизельных моторов.

Но после разразившегося в 2015 г. "дизельгейта", когда выяснилось, что автоконцерны серьезно занижали показатели вредных выбросов и эти моторы куда вреднее бензиновых, на дизеле разом поставили жирный крест. Новым объектом слепого поклонения зеленых стали гибриды и электромобили. Все остальное, включая НПЗ и соответствующую инфраструктуру — долой.

Хотя именно дизель — то, на чем буквально крутится вся мировая экономика. Его потребляют океанские суда, железнодорожные тепловозы и грузовые фуры, а на них приходится свыше 90% глобальных перевозок. Дизель необходим для работы мобильных и резервных электрогенераторов, а еще — бесчисленного количества строительной техники, сельскохозяйственных тракторов и комбайнов.

Словом, без бензина человечество лишится комфорта, а без дизеля наступят тотальный коллапс и голод. Мы все просто вымрем.

Эксперимент на себе

Евросоюз решил поставить эксперимент на себе и ввел санкции против топлива из России, поставки которого обеспечивали до половины всего импорта дизеля в ЕС. После блокировки Ормуза и ограничения поставок из Китая и Индии европейцам ничего не оставалось, кроме как переключиться на последний доступный источник — США. Но Трамп решил, что для него снижение цен на топливо в интересах американцев – "замечательных фермеров, скотоводов и водителей грузовиков" — главный приоритет". К искреннему удивлению европейцев, они в этот список не вошли.

Тут и выяснилось, что у Европы, которая чуть ли не завтра собралась воевать с Россией, образно говоря ни танк не заведется, ни самолет не взлетит (треть керосина тоже привозная). Заправить технику, а значит, обеспечить мобильность своих армий в случае длительного конфликта, Евросоюзу в одиночку просто нечем.

А ведь, по словам еврокомиссара по энергетике Йоргенсена, с февраля ЕС потратил на покупку топлива дополнительно более 100 млрд евро при том, что физические объемы импорта не увеличились. Избавление от "зависимости" от российских энергоносителей обернулось тотальным подчинением одному поставщику.

Российско-американская дизельная сделка показала, что отсутствие самодостаточности европейцев в обеспечении себя топливом Вашингтоном рассматривается как уязвимость и проблема самого ЕС.

Трамп демонстрирует европейцам, что он не хочет иметь дело с Европой и ему плевать на них… Это еще больше усугубляет раскол между США и ЕС заявил глава греческого Института энергетики Юго-Восточной Европы (IENE) Костис Стамболис

Чтобы сбить цены, Трамп под угрозой лишить ЕС последнего доступного источника в виде американского дизеля вынудил Германию и Францию распечатать стратегические резервы — до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива в рамках соглашения G7. Запасы рассчитаны на 3–4 месяца. На чем потом будут передвигаться европейцы — большой вопрос, и ответ на него находится где угодно, но только не в Брюсселе.

Тем не менее, сегодня именно там в рамках Евросовета стартует объявленный Урсулой фон дер Ляйен "стратегический диалог" о НПЗ. И так очевидно, впрочем, что на строительство новых перерабатывающих мощностей нужны годы и миллиарды евро, которые сейчас уходят на Украину. Пока же европейцам остается лишь с крайним негодованием наблюдать, как российский дизель проплывает мимо их берегов.