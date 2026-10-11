Пушков: Европа в ужасе от сделки Дональда Трампа с Владимиром Путиным

Европейцы шокированы сделкой Дональда Трампа и Владимира Путина Пушков: Европа в ужасе от сделки Дональда Трампа с Владимиром Путиным

Москва11 окт Вести.Соглашение президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки привело в ужас европейцев. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что сделка – это своеобразный переход к практическому взаимодействию между государствами.

Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь (…) Европейцы в ужасе отметил сенатор

Пушков добавил, что значимость договоренности выходит за пределы соглашения по поставкам российского дизельного топлива и подчеркнул, что в этом контексте Вашингтон вряд ли будет применять "адские санкции".

Девятого октября Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский позвонил ряду европейских лидеров, чтобы обсудить последствия ослабления санкций в отношении российских нефтепродуктов.