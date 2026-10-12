Чехия: соглашение Путина с Трампом - это полный шок, Европе нужно проснуться

Чехия: соглашение Трампа с Путиным - это полный шок, Европе пора проснуться Чехия: соглашение Путина с Трампом - это полный шок, Европе нужно проснуться

Москва12 окт Вести.Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о поставках российского дизельного топлива в США является полным шоком. Европе пора проснуться, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию Idnes.

Посмотрим, с чем придут главы стран Евросоюза (ЕС) на встречу в Брюсселе в конце этой недели​​​. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, - это полный шок. И Европе пора проснуться и начать решать [проблемы], в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы приводит Idnes слова Бабиша

Путин провел в прошлую пятницу телефонный разговор с Трампом. Стороны достигли соглашения о поставках в США дизельного топлива из России.

США очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем, подчеркнул Трамп.