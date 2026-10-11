В Чехии назвали договоренность США с РФ по дизелю логичным шагом Спикер Окамура назвал договоренность США с РФ по дизелю логичным шагом

Москва11 окт Вести.Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура назвал договоренность США с РФ по дизельному топливу логичным шагом Вашингтона, сообщает портал Idnes.

По его словам, правительству США необходимо продемонстрировать избирателям, что оно способно обеспечить их более дешевым топливом.

Только глупец ставит идеологию выше потребностей экономики собственной страны, особенно в противостоянии сверхдержав. У США нет друзей, у них есть только собственные интересы. И мы должны поступать аналогично - действовать исключительно в интересах нашей страны и ее граждан, а не в интересах кого-либо другого отметил спикер

Энергетические проблемы стали одной из тем телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которые состоялись 9 октября. Москва подтвердила готовность поставлять свои нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.