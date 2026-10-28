Глава Минэнерго США: сделка с РФ – стимул для завершения конфликта на Украине

Минэнерго США раскрыло роль сделки по дизелю в стратегии Вашингтона по Украине Глава Минэнерго США: сделка с РФ – стимул для завершения конфликта на Украине

Москва28 окт Вести.Сделка между США и Россией по дизельному топливу должна продемонстрировать Москве экономическую выгоду от завершения конфликта с Украиной. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

По его словам, российская сторона может рассматривать эту договоренность как стимул к прекращению конфликта, что также способствует поставкам дизельного топлива на мировой рынок.

Райт отметил, что закупки топлива у России входят в число мер, направленных на урегулирование конфликта или, как минимум, уменьшение его интенсивности.

В начале октября после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стало известно о договоренности про поставки российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии.

Вашингтон отменил санкции на дизель до 7 апреля 2027 года. РФ поставит в Соединенные Штаты свыше 300 тысяч тонн дизеля, а также 500 тысяч тонн топлива — на международные рынки.

25 октября Трамп назвал дизельную сделку с Россией "очень хорошей", добавив, что Москва обеспечила мир нефтью.