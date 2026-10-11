Москва11 окт Вести.Дизельное соглашение, заключенное между Россией и США, может стать шагом в урегулировании украинского кризиса. Такое мнение посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Отвечая на вопрос, стали ли страны ближе к миру, Мирошник заявил, что появился определенный тренд, над которым шла долгая работа.

Наверное, да, потому что, знаете, при этом я не склонен к каким-то глобальным выводам, … то есть, что там [есть] какой-то большой сдвиг, и это все понеслось в обратную сторону. Нет, ничего подобного не произошло. А вот появился только определенный тренд, над которым мы достаточно долго и активно работали отметил дипломат

Также Мирошник подчеркнул, что Россия и США достаточно долго обсуждали тему отдельного экономического взаимодействия между государствами, и дизельное соглашение стало шагом в этом направлении.

Мы натыкались в основном на позицию, которую достаточно часто артикулировали во время встреч на уровне представителей правительств обеих стран. Говорилось, что проекты очень интересные, но давайте сначала разберемся с украинским конфликтом, а потом мы вернемся к экономическому взаимодействию. Так вот сейчас был создан серьезный прецедент, … пробита определенная ниша в этом направлении добавил он

Ранее сообщалось, что Россия сможет направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива после частичного снятия экспортных ограничений. Решение о смягчении запрета принято 10 октября в рамках договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.