Мирошник ответил, повлияет ли сделка по дизелю на экономическую ситуацию Мирошник: дизельная сделка вряд ли кардинально повлияет на ситуацию в экономике

Москва11 окт Вести.Соглашение между Россией и Соединенными Штатами по дизельному топливу вряд ли кардинально повлияет на экономическую ситуацию. Такое мнение в комментарии для "Соловьёв Live" высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Сказать, что это [сделка по дизелю] кардинально повлияет на экономическую ситуацию - нет, совершенно не те объемы и не те условия или сроки, которые регулируются. Произошел определенный эмоционально-информационный всплеск. И на этот всплеск, конечно, отреагировал весь мир, по крайней мере, американский рынок... С точки зрения снижения цен внутри Соединенных Штатов это подействовало, [учитывая, что] даже еще российский дизель не доехал до Соединенных Штатов. Но тем не менее уже произошло снижение цен сказал дипломат

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Позже правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива. Как сообщалось, РФ на первом этапе сможет направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля.