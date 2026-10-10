Экономист оценил влияние будущих поставок дизеля в США на российский рынок Эксперт Юшков: договоренность с США по дизелю не ударит по внутреннему рынку РФ

Москва10 окт Вести.Договоренность России и США о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки никак не повлияет на ситуацию в РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Россия производит дизельного топлива значительно больше, чем бензина, при этом в зимнее время на внутреннем российском рынке потребляется значительно меньше дизеля и формируется переизбыток, подчеркнул эксперт.

Вполне без нынешней договоренности Россия могла разрешить экспорт, еще не дожидавшись окончания октября. Поэтому это не ударит по внутреннему российскому рынку – у нас и так формировался переизбыток. Плюс к тому часть регионов уже начинает переходить сначала на межсезонный, потом на зимний дизель. Поэтому летний дизель высвобождается, и он в любом случае экспортировался бы. Поэтому здесь для внутреннего рынка никакой угрозы нет объяснил Юшков

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Штаты договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Глава Белого дома уточнил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого.

В Кремле подтвердили, что энергетические проблемы стали одной из тем телефонного разговора двух президентов, и Москва выразила готовность поставлять свои нефть и нефтепродукты.