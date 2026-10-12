Аналитик Юшков: США могут получить первую партию дизеля РФ в течение двух недель

Аналитик Юшков: США могут получить российский дизель в течение пары недель Аналитик Юшков: США могут получить первую партию дизеля РФ в течение двух недель

Москва12 окт Вести.Основные объемы дизтоплива из России могут дойти до США в течении нескольких недель, заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По срокам могут быть определенные обменные операции, чтобы быстрее дошел дизель до американского рынка физически. Как правило, пара недель, наверное, и основные объемы и дойдут до США заявил он

Покупку российского дизеля, по его словам, будут осуществлять американские коммерческие компании.

Интересный вопрос: а кто с нашей стороны будет продавать? Я думаю, что это тоже определенное окно возможностей для нас. Следует поставить вопрос перед США: если вы хотите, чтобы мы продавали вам нефтепродукты, тогда нужно замораживать санкции в отношении и российских компаний тоже. Я напомню, что четыре крупнейших российские компании находятся в SDN-листе США (санкционный список) - Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз сказал эксперт

Ранее для реализации сделки с США правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.