Евросоюз может получить российский дизель обходным путем Эксперт Юшков допустил, что ЕС может купить российский дизель через третьи руки

Москва12 окт Вести.Теоретически страны Европы могут перекупить российский дизель, отправленный в США. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Формально европейцы сами себе это запрещают, говоря, что реэкспорт [из РФ] запрещен. Но на практике могут быть обменные операции, и американцы скажут, что, мол, это уже не российский дизель, а наш. А на самом деле танкер придет в Европу. То есть теоретически возможно, и европейцы могут закрыть на это глаза заявил эксперт

Кроме того, добавил Юшков, в Европе все чаще звучат призывы к рациональности.

Мы видим, что все больше и больше популярности набирают именно те, кто призывает к рациональности. И я думаю, эта тенденция будет нарастать. Действующие политики в Европе зашорены, думая, что политические очки им достаются за противодействие России, а на самом деле они их теряют. И набирает обороты оппозиция, которая призывает к рациональности добавил он

9 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки нефтепродуктов.

Россия снимает запрет на экспорт дизельного топлива и готова поставить на американский и мировой рынки в октябре 300 тыс. тонн, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн дизеля. Из-под санкций США поставки российского дизеля будут выведены до 7 апреля 2027 года.