Дмитриев: Россия может продавать дизельное топливо Европе при наличии запроса

Дмитриев заявил о готовности РФ продавать дизель Европе, если будет запрос Дмитриев: Россия может продавать дизельное топливо Европе при наличии запроса

Москва22 окт Вести.Россия может начать поставки дизеля в Европу, если поступит такой запрос. Об этом на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На вопрос о возможности продажи дизеля в Европу Дмитриев ответил:

Я думаю, если запросы соответствующие поступят, вполне пояснил он

Ранее Дмитриев рассказал о страданиях европейского бизнеса от политики ЕС и сделал прогноз, что Европа в будущем присоединится к энергетическому сотрудничеству с РФ.