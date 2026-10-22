Москва22 октВести.Россия может начать поставки дизеля в Европу, если поступит такой запрос. Об этом на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На вопрос о возможности продажи дизеля в Европу Дмитриев ответил:
Я думаю, если запросы соответствующие поступят, вполнепояснил он
Ранее Дмитриев рассказал о страданиях европейского бизнеса от политики ЕС и сделал прогноз, что Европа в будущем присоединится к энергетическому сотрудничеству с РФ.