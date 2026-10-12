Москва12 окт Вести.Критика европейскими чиновниками дизельной сделки между РФ и США является поразительным лицемерием, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Евросоюз (ЕС) с 2022 года закупил российских энергоресурсов на $320,7 млрд​​​. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС потратил 250 миллиардов долларов на энергоносители из России.

Эта цифра даже превышает оценку президента Трампа в 250 миллиардов долларов! Поразительное лицемерие бюрократов из ЕС, критикующих соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива написал Дмитриев в соцсети X

После телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов.