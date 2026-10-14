Дмитриев анонсировал скорое заключение сделки с США по поставкам дизеля из РФ

Дмитриев анонсировал соглашение по дизелю с США в ближайшее время Дмитриев анонсировал скорое заключение сделки с США по поставкам дизеля из РФ

Москва14 окт Вести.Москва и Вашингтон поддерживают непрерывную связь по вопросу заключения сделки о поставках российского дизельного топлива, документы могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях Российской энергетической недели (РЭН), пишет ТАСС.

Мы ... в ежечасных коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро заявил глава РФПИ

Дмитриев отметил, что на фоне разрушенных ранее энергетических связей сейчас в оперативном порядке решаются многочисленные логистические задачи для максимально эффективной реализации договоренностей.

Все будет в ближайшие уже дни подчеркнул он

Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него глава Белого дома сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о поставках 300 тыс. тонн российского дизельного топлива до конца месяца, чтобы снизить мировые цены на нефть.