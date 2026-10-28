Дмитриев призвал "злить" поджигателей войны в СМИ диалогом России и США Дмитриев призвал "злить" поджигателей войны в СМИ диалогом РФ и США

Москва28 окт Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил "злить" поджигателей войны в СМИ диалогом и экономическим взаимодействием на фоне сотрудничества РФ и США.

Приятно наблюдать, как поджигатели войны в СМИ (особенно британских) впадают в истерику из-за экономического сотрудничества между США и Россией​​​. Мы продолжим выводить их из себя посредством диалога, экономического взаимодействия, реалистичных мирных инициатив, процветания и глобальной безопасности написал Дмитриев в социальной сети X

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках российского дизельного топлива для снижения мировых цен на нефть.

Вашингтон отменил санкции на дизель до 7 апреля 2027 года. Россия поставит в Соединенные Штаты свыше 300 тысяч тонн дизеля, а также 500 тысяч тонн топлива на международные рынки в октябре.

25 октября Трамп назвал дизельную сделку с Москвой "очень хорошей", добавив, что Россия обеспечила мир нефтью.