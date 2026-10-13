Москва13 окт Вести.Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ошеломили тех, кто выступает за эскалацию. Сделка по дизельному топливу работает на их вразумление, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Конечно, беспрецедентный, совершенно, результат телефонного разговора президентов​​​... ошеломил многих в партии войны, а эта партия многочисленна. Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения. Если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем. И позиция переговорная от этого противоположной стороны ослабнет. Чем быстрее они осознают это, тем лучше сказал замглавы российского МИД

По словам дипломата, сделка по дизтопливу "сильно работает на вразумление тех, кто этого еще не понял".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что министерства энергетики России и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива и добавил, что российское правительство в связи с договоренностями лидеров двух стран частично сняло запрет на экспорт дизтоплива и возможности его поставок на мировые рынки.