"Разорвали цепь санкций": Вучич высказался о сделке РФ и США по дизелю Вучич: сделка РФ и США по дизелю разорвала цепь западных санкций

Москва11 окт Вести.Сделка между Россией и США о поставках дизельного топлива стала разрывом цепи антироссийских санкций, заявил экс-президент Сербии Александр Вучич.

Политик отметил, что эта договоренность меняет положение дел в мире на стратегическом уровне, причем не из-за прибыли, которую Россия получит непосредственно от продажи топлива.

Когда говорят, что русские получат на этом шесть или семь миллиардов долларов – хорошо, но себестоимость всегда, со всеми затратами, составляет 60-70%, так что это гораздо меньше, и это не так важно. Гораздо важнее тот факт, что американцы тем самым разорвали ту цепь санкций, которая существует в отношении Российской Федерации цитирует Вучича издание In4S

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках дизельного топлива из РФ в Соединенные Штаты и на мировой рынок.

По мнению журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, таким образом Трамп показал миру, что снятие санкций с России возможно. Теперь на аналогичные шаги могут пойти Южная Корея или Япония, добавил Богданов.