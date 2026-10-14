Эксперт Торопов: от дизельной сделки с РФ выиграли и потребители, и бизнес в США

Эксперт: американский бизнес и потребители выиграли от дизельной сделки с РФ Эксперт Торопов: от дизельной сделки с РФ выиграли и потребители, и бизнес в США

Москва14 окт Вести.И потребители, и бизнес в США выиграли от сделки по поставке российского дизеля на американский и мировой рынки. Об этом рассказал аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в интервью ИС "Вести".

Выиграли как американские потребители, которые не увидели обострения ситуации с дизелем и даже сейчас испытывают некоторое, пусть и незначительное, снижение цен на дизельное топливо, так и американский бизнес, который на данный момент продает дизельное топливо по завышенным ценам вследствие его дефицита прежде всего в европейских странах отметил аналитик

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки.