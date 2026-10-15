Сенатор РФ заявил, что Трампу удалось добиться своего перед выборами в США Сенатор Джабаров: Трамп дизельной сделкой добился своего перед выборами в США

Москва15 окт Вести.Президент США Дональд Трамп, заключив сделку с Россией по дизелю, сумел добиться своего перед выборами в Конгресс. На бирже наблюдается оживление. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

После заявления об этой сделке американская статистика показывает, что вверх полезли акции нефтегазовых компаний, и на бирже появилось определенное оживление. Думаю, что Трамп своего достиг. Понятно, что объем поставок этого дизеля слишком малый, срок небольшой, но, тем не менее, настрой избирателей может поменяться в сторону Трампа полагает политик

Владимир Джабаров убежден, что договоренности по дизелю стали ответом для тех, кто пытается переманить Трампа в сторону русофобии.

Я не уверен, что в этот раз у ярых злопыхателей-русофобов, которые пытаются склонить Трампа на свою сторону, что-то получится и он откажется от этой сделки с Россией добавил сенатор

9 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки нефтепродуктов.

Россия снимает запрет на экспорт дизельного топлива и готова поставить на американский и мировой рынки в октябре 300 тыс. тонн, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн дизеля. Из-под санкций США поставки российского дизеля будут выведены до 7 апреля 2027 года.