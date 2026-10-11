Дизель из РФ для Трампа не жест вежливости, а главный предвыборный аргумент Богданов назвал дизель из РФ главным предвыборным аргументом Трампа

Москва11 окт Вести.В условиях высоких цен на топливо в США российский дизель стал главным предвыборным аргументом американского лидера Дональда Трампа. Об этом в авторской колонке заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Журналист отметил, что голосующая за республиканцев "одноэтажная Америка" – это прежде всего "Америка полноприводная".

Полный бак пикапа сейчас стоит около двухсот долларов, бак фуры доходит до двух тысяч. При шести с половиной долларах за галлон от 65 до 78 процентов американцев винят в дороговизне топлива самого Трампа. За три недели до выборов такая арифметика для правящей партии равнозначна приговору. Поэтому российский дизель для Трампа не жест вежливости, а, пожалуй, главный предвыборный аргумент уверен Богданов

Ранее Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. По условиям сделки, РФ уже в октябре поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. В связи с этим правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что президент США Дональд Трамп пошел на дизельную сделку, чтобы поднять рейтинг республиканской партии среди избирателей на грядущих промежуточных выборах в Конгресс США.