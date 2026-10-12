"Я сделал правильный выбор": Трамп высказался о сделке с Россией по дизелю Трамп назвал правильным решение заключить сделку с Россией по дизелю

Москва12 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным решение заключить с Россией сделку о поставках дизельного топлива. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители, однако "лживые", по выражению Трампа, СМИ не хотят даже затрагивать эту тему.

Я сделал правильный выбор для американского народа написал Трамп

Вопрос поставок нефтепродуктов из РФ в США и на мировые рынки обсуждался во время телефонного разговора, который провели президенты двух стран 9 октября. Москва подтвердила, что готова осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки и может довести объем поставок до трех млн тонн в месяц. Администрация США сообщила, что временно выводит из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки. Мера будет действовать до 7 апреля 2027 года.

В МИД РФ рассчитывают, что поставки российского дизеля помогут стабилизировать ситуацию на мировом топливном рынке. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.